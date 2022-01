Fotbaliștii de la FCSB care l-au încântat pe Adi Popa: ”Au jucători foarte buni”

Vicecampioana României este la mare distanță de liderul CFR Cluj, însă elevii lui Toni Petrea speră să reușească să recupereze distanța și să aducă un nou trofeu în palmaresul echipei deținute de Gigi Becali.

Adrian Popa, fost jucător la echipa din Liga 1, actualmente la CSA Steaua, știe cine ar putea fi liderii FCSB-ului, dacă Florin Tănase va pleca. ”Motoreta” crede că Octavian Popescu și Darius Olaru sunt jucătorii care vor deveni liderii echipei.

”A ținut echipa în spate, dar FCSB are jucători foarte buni pe acea poziție care pot prelua rolul lui Tănase, Olaru, care este un inter foarte bun, probabil vor trage pe Tavi Popescu acolo, care este un jucător tânăr și foarte interesant, de perspectivă.

Va reveni și Coman, cu care m-am antrenat și am o părere foarte bună despre el și despre calitățile sale în general. Cu siguranță ar fi fost la un alt nivel dacă nu ar fi fost accidentat. El stă de un an, un an și ceva cu accidentările. Ghinion, dar are calități extraordinare pentru România”, a declarat Adi Popa, la DigiSport.

Florin Tănase speră să plece de la FCSB în această iarnă. Fotbalistul crescut de Academia Hagi a fost aproape de Al-Nasr Dubai, echipă care era dispusă să îi achite clauza de reziliere de 3 milioane de euro, însă negocierile s-au înpotmolit.

Pe lângă Tănase, FCSB i-ar putea pierde și pe Ianis Stoica, Florinel Coman sau Octavian Popescu în această iarnă, toți trei fiind curtați intens de echipe din afară.