Sadio Mane, eroul Senegalului la Cupa Africii! A marcat la ultima fază și a adus victoria

Echipa Senegalului a învins-o pe cea a statului Zimbabwe cu scorul de 1-0, cu un penalty transformat de vedeta Sadio Mane în minutul 90+7, într-un meci disputat luni în Grupa B a turneului final al Cupei Africii pe Naţiuni la fotbal, găzduit de Camerun, transmite Agerpres.

Sadio Mané Scores A 97th Minute Winner To Get All 3 Points For Favourites Senegal???? pic.twitter.com/TTgIdyghsk