Fostul jucător de la FCSB și Viitorul și-a ales favorita înainte de derby-ul pentru titlu: ”Domnul Hagi știe”

Bănel Nicoliță (38 de ani) este de partea echipei lui Gigi Becali, alături de care a obținut cele mai mari performanțe din cariera sa de fotbalist.

Chiar dacă a jucat și pentru Viitorul lui Gică Hagi, în primele sezoane ale constănțenilor în Liga 1, Nicoliță speră ca FCSB să se impună la Ovidiu.

Cu o victorie, FCSB ar trece pe primul loc și ar avea prima șansă înainte de meciul din ultima etapă, cu Rapid.

Bănel Nicoliță: ”E clar, eu țin cu FCSB”

„E finala campionatului, eu am jucat la ambele, dar am jucat prima dată la FCSB, apoi la domnul Hagi. M-am simțit foarte bine. Omul ăla mi-a dat o șansă, m-a luat după ce am venit de afară și eu nu l-am dezamăgit, relația mea cu el este una foarte bună. E clar, eu țin cu FCSB, vine după o perioadă foartte bună.

Cu toții știm că șansele ca FCSB să câștige campionatul sunt foarte mari. Eu sper ca echipa învingătoare să fie FCSB, fără să se supere domnul Hagi pe mine. El știe sentimentul meu față de FCSB”, a spus Bănel Nicoliță, potrivit AS.ro.

Farul - FCSB, duminică de la 21:00

Farul Constanţa întâlneşte rivala din lupta pentru titlu, FCSB, duminică, pe teren propriu, de la oraa 21.00, în etapa a noua a play-off-ului Superligii. Înaintea etapei a noua, penultima, Farul este lider în clasament, cu 47 de puncte, în timp ce FCSB este pe 2, cu 46 de puncte.

Farul poate câștiga titlul de duminică seara dacă va lua cele trei puncte în meciul cu FCSB de la Ovidiu. Cele două echipe sunt despărțite de doar un punct în clasamentul Ligii 1, cu două etape înainte de finalul campionatului.