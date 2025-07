Fostul fundaș, care a ridicat opt trofee deasupra capului în tricoul "feroviarilor", a încheiat recent o experiență ca director sportiv și așteaptă acum un semn de la Cluj. Într-un dialog cu sport.ro, portughezul a confirmat că o întoarcere în Gruia este exact ceea ce își dorește.



"Sigur făceam treabă bună, cunosc bine campionatul"



Ajuns la 43 de ani, Cadu nu și-a ascuns niciodată atașamentul față de clubul unde a scris istorie. După o perioadă în care a activat ca scouter pentru Pacos Ferreira și, ulterior, ca director sportiv, portughezul este gata pentru o nouă provocare. Iar preferința sa este clară: CFR Cluj.



Întrebat direct despre posibilitatea de a reveni, fostul stoper a lăsat de înțeles că așteaptă doar propunerea potrivită. "Dacă o să am oportunitatea, disponibilitatea e totală. Eu, după ce am plecat din România, tot am zis că o să mă întorc", a transmis Cadu pentru sport.ro.



Acesta este convins că experiența acumulată în campionatul României, unde a câștigat trei titluri, trei Cupe și două Supercupe, l-ar ajuta enorm într-o funcție de conducere. "Și sigur aș fi făcut treabă bună, pentru că cunosc foarte bine campionatul românesc", a mai punctat fostul căpitan.