Florinel Coman, aproape de lovitura carierei: „Știu că are ofertă din Bundesliga!”

Florinel Coman (25 ani) a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului în acest play-off. În 9 meciuri, șeptarul roș-albaștrilor a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive. Însă, evoluția sa spectaculoasă nu a putut să o împiedice pe Farul Constanța să câștige campionatul.

Florinel Coman este dorit de un club din campionatul Germaniei

Spre deosebire de anii trecuți, când Gigi Becali (64 ani) cerea zeci de milioane de euro în schimbul său, vara aceasta Coman poate semna cu clubul care achită 5 milioane de euro pentru el. Aceasta este clauza de reziliere din noul contract, în urma căruia atacantul câștigă 30.000 de euro lunar.

În acest sens, Mihai Stoichiță (69 ani), directorul tehnic FRF, a dezvăluit că Florinel Coman este curtat de un club din Bundesliga.

„Știu că are ofertă din Bundesliga. Am atâtea cunoștințe în Germania, eu știu că are ofertă din Bundesliga. Echipa nu o știu, de ce să spun”, a declarat Mihai Stoichiță pentru Fanatik.

De asemenea, oficialul FRF a mai precizat de un alt jucător din Liga 1 care este la mare căutare: Andreas Dumitrescu (22 ani) de la Sepsi OSK. De altfel, Stoycho Stoilov a venit la final Cupei României, câștigată de covăsneni în fața lui U Cluj, pentru a-l urmări pe fundașul stânga în eventualitatea unui transfer la CSKA Sofia.

„La meciul de Cupă, a venit din Bulgaria adjunctul lui Gancev, Stoycho Stoilov, mare fotbalist bulgar, a jucat pe la nu știu câte echipe din Bundesliga, să vadă jucător de la Sepsi. Vreți să vă spun jucătorul? Andres Dumitrescu”, a mai spus Mihai Stoichiță.

Gigi Becali a făcut planul dacă Florinel Coman pleacă de la FCSB

Gigi Becali îl consideră pe Florinel Coman cel mai bun fotbalist din lotul FCSB-ului. Cu toate acestea, omul de afaceri a găsti soluția pentru flancul stâng al atacului, în cazul în care șeptarul se transferă în această vară, în persoana lui Octavian Popescu (20 ani).

„Puterea vocii mele o dă Florinel Coman, dar, dacă el pleacă, trebuie să găsim o soluție ca acei bani, 5 milioane de euro, să fie un atu. Îl trecem pe Tavi Popescu în stânga, mai luăm un jucător care să suplinească lipsa lui Coman. Să vedem cine dă banii”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.