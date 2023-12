Florinel Coman a spus lucrurilor pe nume, după FCSB - Oțelul 0-2: ”Am fost jalnici cu toții”

FCSB a început meciul cum nu se putea mai rău pe Arena Națională. Samuel Teles a profitat de o gafă a lui Mihai Lixandru, l-a deposedat pe Ovidiu Popescu și a înscris din poziție ideală încă din minutul șapte.

Vicecampioana a alergat după golul egalizator, dar tot Oțelul a înscris în partea secundă. Cisotti a stabilit scorul final în minutul 64 cu un șut la colțul lung, fără nicio șansă pentru Ștefan Târnovanu.

După meci, Florinel Coman (25 de ani) a tras primele concluzii și a subliniat faptul că prestația celor de la FCSB a fost una palidă. De asemenea, șeptarul a explicat cum a luat cele două cartonașe galbene, care au dus la eliminarea sa în prelungirile partidei.

Florinel Coman: ”Am fost jalnici cu toții”

„O luăm pe noi. De 2-3 meciuri marcăm din faze fixe, nu mai avem același randament. Pe foaie, marcăm doar din faze fixe. Puteam să ne desprindem, dar până la urmă trebuie să ne gândim că e bine că s-au încurcat și celelalte echipe. Ne-am gândit să venim să jucăm fotbal și să câștigăm acest meci, era o șansă uriașă să mergem la opt puncte. Noi suntem vinovați, mai ales jucătorii de atac.

Trebuie să mergem să batem CFR-ul. A vrut să-mi dezlege șiretul de la gheată (n.r. - la primul galben încasat) și din inerție m-am lăsat cu mâna pe capul lui. Al doilea galben, stau în fața mingii, nu fluieră și scoate direct cartonașul galben. Mi-a spus că sunt nervos. Am fost nervos, normal, am ratat din doi metri. Per total, am fost jalnici cu toții. Orice jucător vrea să joace fiecare meci.

Trebuie să câștigăm în Cupă neapărat, să ștergem ce s-a întâmplat în seara asta. Cu toții suntem vinovați pentru joc în primul rând, ne-am creat ocazii, n-am avut o construcție foarte bună. Un joc total jalnic”, a spus Florinel Coman.

FCSB ratează șansa de a se distanța la opt puncte față de următoarele două clasate, CFR Cluj și Universitatea Craiova, după 18 etape. Cu fosta campioană se va întâlni în următoarea etapă, în Gruia, iar dacă va pierde, lupta la titlu se poate relansa.

De partea cealaltă, Oțelul Galați a obținut trei puncte mari în lupta pentru play-off. Are 23 de puncte și este pe locul nouă, la trei distanță față de Universitatea Cluj, ocupanta ultimului loc de play-off.