Deși este unul dintre cei mai importanți jucători ai oltenilor, Baiaram a fost trimis în tribune de Rădoi, după ce fotbalistul a avut o reacție nervoasă la aflarea veștii că va fi rezervă.

Florin Prunea a comentat situația lui Ștefan Baiaram

Florin Prunea a comentat scandalul din jurul lui Ștefan Baiaram. Fostul mare portar a mărturisit că este surprins de scăderea de formă a fotbalistului și l-a asemănat pe Baiaram cu Louis Munteanu. Prunea este de părere că, în cazul amândurora, randamentul a scăzut din cauză că nu au prins transferuri în străinătate.

Prunea crede că sunt mai multe probleme în vestiarul Craiovei, lucru care, în opinia, fostului portar al Generației de Aur, se reflectă și în evoluțiile echipei.

”Mă surprinde scăderea jucătorilor de la Craiova. Anzor a făcut o partidă bună, cred eu. Când a fost băgat în teren chiar a jucat bine. Băluță e într-o scădere. Căderea asta a lui Baiaram este pentru mine inexplicabilă.

Mă uit în oglindă și îl văd pe el și pe Louis Munteanu, aceleași probleme, transferuri care nu au fost făcute și căderea aceasta a lor. Munteanu e un alt jucător, dar pe Baiaram îl știam un băiat mai liniștit, dar uite că nu este chiar așa.

Craiova lasă impresia că se autodistruge din interior. Așa de bună a fost atmosfera la echipa asta și se degradează pe zi ce trece. Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Nu trebuie să fii specialist ca să îți dai seama că acolo sunt probleme”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

