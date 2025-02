Rapid a condus cu 1-0 din minutul 74, după golul lui Claudiu Petrila, însă Oțelul a reușit să restabilească egalitatea 10 minute mai târziu prin Miguel Silva.

Florin Prunea pariază pe Elvir Koljic, chiar dacă bosniacul a irosit niște ocazii uriașe în Oțelul - Rapid



Elvir Koljic, debutantul de la Rapid, a irosit trei ocazii uriașe la Galați. Cea mai mare, în minutul 41, când a trimis peste poartă din trei metri.



În ciuda evoluției lui Koljic de la Galați, fostul internațional Florin Prunea este convins că bosniacul cumpărat de la Universitatea Craiova își va demonstra calitatea la Rapid în play-off, în cazul în care giuleștenii vor încheia în primele 6.



"Koljic nici nu a văzut mingea, a lovit-o cu tibia (n.r - la ratarea din minutul 41). Se vede că are calitate, Koljic e jucător bun. O să vedeți că o să ajute mult Rapidul. Dar ce bine joacă Borza! Șumudică i-a găsit cheia.



Vrei să-ți spun ceva? Koljic e vână mare față de Ankeye. El a făcut pregătirea cu Craiova și e sută la sută din punct de vedere fizic. O să vedeți, o să și marcheze. Dacă nu se accidentează, o să-l vedeți pe Koljic dacă ajung în play-off", a spus Florin Prunea, la Digisport.

Koljic, explicații pentru ratările sale monumentale în Oțelul – Rapid

După prestația sa de la Galați, Koljic a venit la interviul de după meci și și-a pus ratările pe seama gazonului dificil.

„Un meci de luptă, pe un teren foarte greu. Meritam să luăm toate cele 3 puncte. Am avut ocaziile mai clare. Îmi pare rău că n-am câștigat. Nici nu știu cu ce am atins mingea (n.r. – la ratarea uriașă din prima repriză, cu poarta goală în față)... Mi-a sărit ciudat mingea.

Am mai avut, cândva, o asemenea ratare în carieră. Au pățit-o și jucători mai mari. Trebuie să prind încredere și sper să dau goluri în următoarele meciuri. Vreau să-i mulțumesc lui Șumudică pentru încredere. Știe ce calitate am. Abia am ajuns aici. El mi-a zis să am încredere în mine“, a spus vârful bosniac.