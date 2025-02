Rapid a irosit două puncte mari de tot, la Galați, iar asta și din cauza felului în care și-a bătut joc de ocaziile create. Cele mai mari ratări le-a avut Elvir Koljic, care abia a fost adus la echipă, de la Craiova, tocmai pentru rezolva problemele din atac.

Deocamdată însă, Koljic doar a arătat de ce oltenii au renunțat la serviciile sale. Pentru că, la ora actuală, fostul golgheter al Craiovei e foarte departe de forma sa optimă. După prestația sa de la Galați, el a venit la interviul de după meci și și-a pus ratările pe seama gazonului dificil!

„Un meci de luptă, pe un teren foarte greu. Meritam să luăm toate cele 3 puncte. Am avut ocaziile mai clare. Îmi pare rău că n-am câștigat. Nici nu știu cu ce am atins mingea (n.r. – la ratarea uriașă din prima repriză, cu poarta goală în față)... Mi-a sărit ciudat mingea. Am mai avut, cândva, o asemenea ratare în carieră. Au pățit-o și jucători mai mari. Trebuie să prind încredere și sper să dau goluri în următoarele meciuri. Vreau să-i mulțumesc lui Șumudică pentru încredere. Știe ce calitate am. Abia am ajuns aici. El mi-a zis să am încredere în mine“, a spus vârful bosniac.

Acesta a fost întrebat cum de a ajuns la Rapid, deși, la un moment dat, era dat ca și transferat, la FCSB.

„Am ales oferta cea mai bună, știam ce fel de echipă are Rapid, iar jucătorii m-au primit foarte bine. Din păcate, n-am reușit să marchez, dar sunt convins că o să și marchez. Nu știu ce să vă spun mai multe despre transfer. Mai bine întrebați domnii Rotaru și Becali. Am înțeles că ei nu s-au înțeles. A fost greu să plec de la Craiova. Au trecut 6 ani și jumătate... Timpul a trecut repede. Vreau să le mulțumesc tuturor și le doresc mult succes, în continuare“, a spus Koljic.