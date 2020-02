Florin Prunea a fost condamnat la inchisoare pentru ca a condus baut! Ce pedeapsa a primit

Probleme pentru dinamovist.

Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, a fost condamnat la 9 luni de inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei. Prunea a fost prins cand conducea sub influenta bauturi alcoolice, in noaptea de 17 decembrie, in jurul orei 2:00.

"In urma controlului efectuat in cauza, organele de politie au constatat ca inculpatul emana vapori de alcool in aerul expirat, motiv pentru care au procedat la testarea acestuia cu aparatul alcooltest, care la ora 02.06 a indicat o concentratie de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, aceste aspecte reiesind din procesul-verbal de constatare a infractiunii flagrante si buletinul de analiza toxicologica emis de aparatul etilotest.

Inculpatul a fost condus la INML in vederea prelevării mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. In urma prelevarii mostrelor de sânge la INML, s-a stabilit ca inculpatul avea la ora 03.00, o alcoolemie de 1,40 gr. la mie, la ora 04.00, o alcoolemie de 1,25 gr. la mie, astfel cum rezulta din buletinul de analiza toxicologica", se arata in sentinta.

In timpul supravegherii, Prunea trebuie sa respecte mai multe masuri, printre care: anuntarea oricarei deplasari care depaseste 5 zile sau schimbarea locului de munca.