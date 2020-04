Florin Gardos trage tare sa fie in forma la revenirea pe gazon! Ce spune despre reluarea Ligii 1

Florin Gardos sta in izolare impreuna cu familia si are un program personal.

Fundasul Universitatii Craiova sta in casa impreuna cu familia si spune ca nu a parasit locuinta decat pentru cumparaturi.

Si-a facut un program pentru a trece mai usor peste plictiseala si se uita la filme, se joaca pe consola, se joaca cu baietelul sau si se antreneaza in continuare.

Gardos face cardio in fiecare zi cel putin o ora si spune ca ii lipseste sa dea cu piciorul in minge:

"Am noroc ca stau la curte si imi gasesc ocupatie. Acum o saptamana am plantat niste pomi, astazi am tuns iarba. Pentru alte activitati nu am iesit, doar pentru cumparaturi si cam atat. A fost destul de greu la inceput, dar m-am obisnuit si a fost ok. Daca reusesti sa iti faci un program de zi cu zi treci mai usor de perioada aceasta. Am vorbit cu Vlad Chiriches care este in Italia si acolo s-au impus masurile astea stricte mai devreme. Spunea ca sta in casa. Cred ca a ramas singur si e putin mai greu. Eu sunt cu familia, suntem mai multi, e altceva.

Ma uit la filme, stau pe Facebook, Instagram. Ma joc pe consola, ma mai joc cu baietelul meu. In general nu ma plictisesc.

E diferit pentru ca nu mai dau in minge, chiar daca in fiecare zi fac o ora de antrenament. E foarte ciudat si sper sa revina lucrurile la normal", a spus Gardos la PRO X.

"Nu cred ca se va juca mai devreme de iunie."

Fundasul Craiovei spune ca nu vede posibil reluarea sezonului mai devreme de luna iunie si spune ca pana la revenirea suporterilor in tribune va dura si mai mult:

"In urmatoarele saptamani vom incepe sa ne antrenam, chiar daca vor fi conditii speciale. Dar sa jucam fotbal, nu cred ca se va juca mai devreme de iunie.

Nu imi fac griji, pana la urma situatia va atinge un apogeu si apoi va incepe sa scada si usor usor trebuie sa revina lucrurile la normal. Cine stie cat timp va mai trece pana va reveni lumea la stadion, dar probabil ca vor reveni lucrurile usor usor la normal.", a mai spus Florin Gardos.