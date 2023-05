Flavius Stoican știe cine sunt cei mai buni fotbaliști din Liga 1: „Orice echipă și-ar dori să-i aibă!”

Flavius Stoican încearcă să prindă locurile 7-8 care duc în barajul pentru Conference League. Cu două etape înainte de final, FC Botoșani se află pe locul 11, cu 28 de puncte, și mai are de jucat cu FC Voluntari și CS Mioveni.

Florinel Coman și Sebastian Mailat, favoriții lui Flavius Stoican

Provocat să aleagă cei mai buni jucători din Liga 1, Flavius Stoican i-a nominalizat pe Florinel Coman (25 ani) și Sebastian Mailat (25 ani). Pe cel din urmă îl are chiar elev la gruparea din Moldova.

„Doi jucători care îmi plac sunt Mailat și Coman. Vine din spate și Mazilu. Sunt mai mulți jucători, dar despre aceștia trei cred că orice echipă din SuperLiga ar dori să îi aibă”, a declarat Flavius Stoican pentru DigiSport.

Florinel Coman este cel mai în formă jucător al FCSB-ului. În acest campionat a marcat 7 goluri și a oferit 7 pase decisive în 34 de meciuri. În timp ce Sebastian Mailat este golgheterul play-out-ului, cu 4 reușite. De asemenea, în această ediție de Liga 1, extrema lui FC Botoșani a înscris de 14 ori.

Adrian Mazilu, mai bun decât Di Maria în viziunea lui Flavius Stoican

Despre al treilea remarcat, Flavius Stoican crede că are calități mai bune decât Angel Di Maria (35 ani), starul lui Juventus. Totodată, tehnicianul este încrezător că Adrian Mazilu (17 ani) îi poate călca pe urme câștigătorului de UEFA Champions League cu Real Madrid și de Campionat Mondial cu naționala Argentinei.

„Mazilu e un jucător cu potențial enorm, cu calități foarte bune. Îmi place că are tupeu în joc, nu are teamă de adversar, cere mingea, pleacă pe spațiu liber, are reușite și, din câte știu, e născut în 2005. E incredibil. E unul dintre cei mai buni fotbaliști români de vârsta lui. Seamănă cu Di Maria, dar cred că are calități mai bune.

De ce? Îl văd mult mai bătăios. Di Maria are tehnică, lovirea mingii bună, dar îl văd mai implicat pe Mazilu. Diferențele nu sunt atât de mari, doar că Di Maria joacă la un anumit nivel, iar Mazilu s-a născut în România. Dar poate ajunge acolo”, a spus Stoican, potrivit Digisport.