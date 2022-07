Unul dintre meciurile dramatice ale rundei a fost Dinamo Batumi - Slovan Bratislava. După 0-0 în tur, slovacii s-au impus în urma prelungirilor, scor 2-1.

Dinamo Batumi, formație din Georgia, a marcat primul gol al dublei în minutul 104, prin Zuriko Davitashvili, însă Slovan Bratislava a reușit să egaleze cu cinci minute înainte de final, grație reușitei lui Tigran Barseghyan.

Meciul părea că se îndreaptă către loviturile de departajare, însă slovacii au dat lovitura la ultima fază a meciului, în urma unui corner.

Vladimir Weiss, căpitanul lui Slovan, a profitat de o poziționare eronată a portarului Lazare Kupatadze, care se afla la marginea careului mic, și a trimis direct pe spațiul porții.

Former Man City, Bolton and Rangers winger Vladimir Weiss scored this cheeky corner in the last minute of extra time to send Slovan Bratislava through in Champions League qualifying against Dinamo Batumi.pic.twitter.com/WEZlKZyW9H