Andrei Prepeliță, dispus să meargă la FCSB: „Telefonul meu este deschis!” Ce spune despre colaborarea cu Gigi Becali 

Eșecul cu U Cluj, 1-2, din etapa a 16-a, i-a fost fatal lui Nicolae Dică (42 ani). Antrenorul a demisionat de la vicecampioana României, la doar 10 ore după ce Gigi Becali (64 ani) și-a manifestat nemulțumirile față de jocul roș-albaștrilor.

Andrei Prepeliță, dispus să negocieze cu Gigi Becali preluarea FCSB-ului

Gigi Becali (64 ani) a mărturisit că se orientează asupra unui antrenor român și că varianta Walter Zenga (62 ani) nu stă în picioare. Marea dorință a patronului de la FCSB a fost Marius Croitoru (42 ani), dar acesta a semnat recent cu FC Argeș.

Gigi Becali a mai oferit alte două nume: Andrei Prepeliță (36 ani) și Ilie Poenaru (45 ani). Iar fostul antrenor al piteștenilor a anunțat că este dornic să reînceapă treaba și că este dispus să negocieze cu patronul FCSB-ului.

„Sunt acasă la Pitești. Evident că îmi doresc să mă apuc din nou de treabă, dar nu am primit nicio ofertă concretă, iar de la FCSB nu m-a căutat absolut nimeni. Am primit doar unele propuneri de intermediere de la niște agenți, iar aceștia m-au întrebat dacă aș fi dispus să merg la niște echipe din Liga 1. Nu au fost discuții concrete cu cluburile respective, ci doar niște propuneri. Nici de FCU nu am fost căutat.

Dacă m-a sunat Gigi Becali? V-am spus că nu m-a sunat nimeni de la FCSB, absolut nimeni. Dar asta nu înseamnă că nu aș fi dispus la discuții cu cineva de acolo. Telefonul meu este deschis”, a declarat Andrei Prepeliță pentru ProSport.

Andrei Prepeliță a evoluat 4 ani la FCSB, din august 2011 până în iulie 2015, unde a adunat 128 de meciuri, reușind să marcheze 11 goluri și să ofere 7 pase decisive. Alături de clubul roș-albastru a câștigat trei campionate, o Cupă a româniei, o Supercupă și o Cupă a Ligii.