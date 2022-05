Mijlocașul celor de la FCSB a dezvăluit care a fost „secretul” echipei lui Toni Petrea pentru meciul cu Craiova. ”Este important că am rămas la mâna noastră”, spune Șut.

Adrian Șut: ”Vorbeam între noi chestia asta”

„A fost un meci dificil, dar nu mai contează, suntem foarte fericiți că am reușit să câștigăm și asta e cel mai important. A fost o presiune asupra noastră, ne-am dorit foarte mult victoria. Știam că dacă o să stăm bine în teren, tot noi o să marcăm, vorbeam între noi chestia asta. A fost o presiune destul de mare, au avut un gol din ofsaid, două bare, dar noi cred că am stat bine per total.

Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci, vrem să nu luăm gol și să marcăm cu un gol mai mult decât adversarul, asta e cel mai important. Până la final s-a văzut că am gestionat bine presiunea. Ne-am propus ca adversarul să nu aibă ocazii. Pentru noi este cel mai important că am rămas la mâna noastră”, a spus Adrian Șut, la finalul partidei.

FCSB a câștigat meciul cu Universitatea Craiova și s-a apropiat la doar două puncte de liderul CFR Cluj, cu două etape înainte de final. În următoarea etapă, oltenii se vor deplasa pe terenul liderului, iar FCSB va juca ”acasă” cu FC Voluntari.

Dacă FCSB și CFR Cluj vor câștiga în următoarea etapă, atunci titlul se va decide în ultima etapă, în meciul direct, în care ardelenii au nevoie chiar și de un egal, iar FCSB va fi obligată să câștige.