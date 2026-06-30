Daniel Graovac a rămas liber de contract în această vară, după ce Gigi Becali a refuzat să îi mai prelungească înțelegerea fundașului bosniac.

Victor Angelescu: ”A fost ideea lui Bilașco transferul lui Graovac!”

Graovac s-a reorientat rapid și a ajuns la un acord chiar cu marea rivală a roș-albaștrilor, Rapid.

Victor Angelescu, președintele lui Rapid și acționar minoritar la clubul din Giulești, a vorbit despre transferul lui Graovac și a explicat cum a devenit bosniacul o opțiune pentru giuleșteni.

Conducătorul lui Rapid a dezvăluit că toate formalitățile au mers destul de repede cu fundașul bosniac, al cărui principal atu este polivalența, faptul că poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca fundaș dreapta.

Angelescu a declarat că ideea de a-l transfera pe Graovac i-a aparținut lui Marius Bilașco, noul director sportiv al lui Rapid.

”Am vorbit cu impresarul lui, Marius a vorbit cu jucătorul, nu există probleme. Graovac ştie bine campionatul românesc, ocupă două posturi şi fundaş central şi fundaş dreapta. Noi avem o problemă cu Manea şi cineva trebuie să acopere şi poziţia aia şi atunci ne-am orientat spre Graovac. A fost ideea lui Bilaşco”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.