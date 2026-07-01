S-a schimbat formatul competiției Champions League

Începând cu acest sezon, competiția masculină va avea un format nou. Cele 24 de echipe vor fi împărțite în șase grupe de câte patru echipe, care vor juca un sistem tur-tur, cu meciuri acasă și în deplasare. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în runda principală, care constă din două grupe de câte șase, jucând meciuri, și acasă, și în deplasare. Primele patru clasate se califică în sferturile de finală, de unde se va folosi un sistem eliminatoriu. Ultimele două echipe din fiecare grupă inițială vor fi transferate către EHF European League.

Conforma noilor reguli, clasamentele pentru cele patru urne valorice se bazează pe performanțele din ultimele trei sezoane. Asociațiile clasate la nivel european pe locurile 1-10 își califică campioana ligii pentru faza grupelor și pot aplica pentru un wildcard pentru încă două echipe. Asociațiile clasate în afara primelor zece poziții pot solicita un wildcard doar câștigătoarea ligii interne.

Campioana din sezonul trecut este FC Barcelona, care a câștigat finala cu Fuchse Berlin (37-34), în timp ce în finala mică SC Magdeburg a învins pe Aalborg Handbold (32-26). CS Dinamo a trerminat ediția trecută pe locul al șaptelea în Grupa A, iar în acest sezon va înfrunta pe Barcelona, Montpellier și Aarhus.

Componența grupelor Champions League, pentru sezonul 2026-2027:

Grupa A - Veszprem HC (Ungaria), Fuchse Berlin (Germania), FC Porto (Portugalia), RK Partizan Belgrad (Serbia)

Grupa B - HBC Nantes (Franța), MT Melsungen (Germania), Wisla Plock (Polonia), HC Vardar 1961 (Macedonia de Nord)

Grupa C - Aalborg Handbold (Danemarca), PSG Handball (Franța), HC Zagreb (Croația), RK Celje (Slovenia)

Grupa D - Sporting Lisabona (Portugalia), Pick Szeged (Ungaria), GOG (Danemarca),

IKF Kristianstad (Suedia)

Grupa E - FC Barcelona (Spania), Montpellier HB (Franța), CS Dinamo București (România), SAH - Aarhus (Danemarca)