Dinamo este singura echipă din top 6 care a încheiat cu punctaj impar, astfel că beneficiază de rotunjire. Echipa lui Zeljko Kopic va fi astfel dezavantajată în cazul în care va termina la egalitate cu altă echipă din play-off.



Clasamentul la intrarea în play-off



1. FCSB - 28p

2. CFR Cluj - 27p

3. Universitatea Craiova - 26p

4. Universitatea Cluj - 26p

5. Dinamo - 26p*

6. Rapid - 23p



* Dinamo este singura echipă care a beneficiat de rotunjire.

FCSB, lider detașat la valoarea loturilor echipelor din play-off

Potrivit statisticilor de pe Transfermarkt, liderul din play-off are cel mai valoros lot din competiția internă, la distanță destul de mare față de următoarea clasată.

FCSB - 41 milioane de euro Rapid - 28 milioane de euro Universitatea Craiova - 24 milioane de euro U Cluj - 18 milioane de euro CFR Cluj - 16 milioane de euro Dinamo - 14 milioane de euro

Ionuț Lupescu: ”Rapid trebuia să fie mult mai sus”



FCSB și Rapid se vor întâlni în prima etapă din play-off pe Arena Națională, iar campioana va evolua din postura de echipă gazdă.



”Nu cred că toată lumea (n.r. - are șanse la titlu), sincer să fiu. Chiar dacă punctajul este destul de strâns, cred că FCSB are prima șansă. Cred că CFR Cluj este destul de periculoasă, are un antrenor experimentat, care cunoaște foarte bine ce înseamnă play-off-ul.



Craiova are o echipă foarte bună, Rapidul văd că și-a revenit, la lotul Rapidului, ar trebui să fie mult mai sus. Sperăm ca Dinamo să ajungă cât mai sus”, a spus Ionuț Lupescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Rapid va începe play-off-ul de pe locul șase, cu 23 de puncte. Giuleștenii sunt la trei puncte distanță de următoarele trei clasate, Dinamo, Universitatea Craiova și U Cluj, și la cinci puncte de liderul FCSB, cu care se va duela în prima etapă.



În ultima etapă din sezonul regulat, Rapid a pierdut cu 1-0 pe terenul lui Hermannstadt.