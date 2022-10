FCSB - FC Argeș 3-2 | Apărarea îl îngrijorează pe Nicolae Dică! Avertismentul antrenorului 

FCSB și-a câștigat restanța cu FC Argeș, 3-2, la capătul unui meci nebun. Victoria roș-albaștrilor a venit în minutul 87, când Andrei Cordea (23 ani) a fructificat centrarea lui Alexandru Pantea (19 ani) și i-a adus vicecampioanei României prima victorie în Superligă după o lună și jumătate de secetă.

În primele 10 meciuri din Superligă, FCSB a încasat 17 goluri, iar acest lucru îl îngrijorează pe Nicolae Dică (42 ani). Chiar dacă și-a felicitat elevii pentru atitudine, tehnicianul a tras un semnal de alarmă cu privire la ușurința cu care roș-albaștrii primesc gol.

Nicolae Dică, mulțumit că FCSB a câștigat în campionat

„Am obținut o victorie importantă pentru noi, treceam prin momente dificile. Știam că vom avea un joc greu. FC Argeș a jucat anul trecut în playoff, are jucători de contraatac, de viteză.

Este important că am avut reacție chiar dacă am fost conduși și egalați. E un lucru pozitiv. Jucătorii trebuie să aibă încredere în ei. Pot mult mai mult decât în seara aceasta. La capitolul negativ, am primit două goluri, dar din păcate se întâmplă ca adversarul să aibă niște execuții cu noi... Am văzut ce execuții au avut Garita și Calcan.

Mă îngrijorează golurile primite, lucrăm în antrenament. Dar suntem o echipă care merge peste adversar, care atacă. Este important să câștigăm duelurile unu contra unu. Vom încerca, vom munci la antrenament și sperăm ca în următoarele meciurile să îi dăm adversarului cât mai puține șanse”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.

În urma victoriei cu FC Argeș, FCSB a ajuns la 11 puncte și a urcat un loc în clsament, până pe 13, peste Universitatea Cluj, dar cu un meci mai puțin.

În următoarea rundă, echipa lui Nicolae Dică va juca în deplasare, cu Petrolul Ploiești, iar FC Argeș, care a rămas pe locul 11, va primi vizita celor de la Universitatea Craiova.