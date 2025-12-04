În sezonul în curs, roș-albaștrii au acumulat doar 24 de puncte în 18 meciuri și ocupă locul 9 în clasament.

Rodion Cămătaru o exclude pe FCSB din lupta la titlu

În momentul de față, echipa patronată de Gigi Becali este la 14 puncte în spatele liderului Rapid, o diferență destul de mare în economia luptei la titlu.

Pentru campioana en-titre urmează un derby cu Dinamo, una dintre cele mai în formă echipe din Superliga României, formație pe care Rodion Cămătaru o vede cu șanse reale la titlu.

Cămătaru susține că FCSB are șanse mici să câștige meciul cu Dinamo și spune că șansele ca roș-albaștrii să cucerească un nou trofeu de campioni sunt mici.

”Erau alte vremuri când jucam eu, atunci reprezentau mai mult ambele echipe. Mereu a fost un derby, cred că și acum prezintă interes foarte mare. Momentan cred că Dinamo este într-o formă în care este favorită față de cum arată FCSB.

Va fi un meci în care orice se poate întâmpla. Îmi place Cîrjan de la Dinamo, are personalitate, face diferența, în rest, Dinamo este o echipă omogenă, iar Kopic a dus-o la un nivel de echipă.

E un campionat în care oricine poate lua titlul, nu mai sunt echipe constante, cum era CFR. Craiova are șanse, Dinamo, nu mai sunt echipe... toate pierd, toată lumea are șanse, mai puțin FCSB, eu nu mai cred...”, a declarat Rodion Cămătaru, conform iAMsport.ro.

