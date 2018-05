"FCSB era campioana la ora asta daca Gustavo dadea gol!" Gigi Becali, reactie dupa victoria CFR-ului: "Nu poti sa-i reprosezi arbitrului, a fost presiune pe el!"

CFR Cluj 1-0 Craiova! Ardelenii au castigat cu emotii si au revenit pe primul loc al clasamentului.

Echipa lui Dan Petrescu a castigat cu emotii meciul cu oltenii dupa ce a avut un om eliminat, iar Gustavo a ratat o lovitura de la 11 metri in minutul 90+2. Gigi Becali considera ca echipa sa ar fi fost campioana inca din aceasta seara daca jucatorul lui Mangia marca, iar meciul se termina 1-1.

La lovitura de la 11 metri a Craiovei s-a pus in discutie si o eventuala repetare a executiei dupa ce Camora a intrat rapid in careu. Gigi Becali nu are ce sa-i reproseze arbitrului Marius Avram.



"Nu poti sa-i reprosezi lui Avram ca nu a dictat repetarea penalty-ului. Au fost emotii, a fost presiune pe el. 99% dintre fotbalisti incalca regula si intra in careu si rar se mai dicteaza repetarea. A arbitrat impecabil, nu pot sa-i reprosez nimic. Credeti ca Gustavo asa a vrut sa dea? Se mai intampla, se intampla si la fotbalisti mai mari. Daca dadea gol, FCSB era campioana la ora asta", a declarat Gigi Becali la ProX.