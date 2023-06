FCSB, aproape de primul transfer al verii: "Cel mai probabil acolo merge!"

Fundașul central finlandez Robert Ivanov (28 de ani), o țintă a celor de la FCSB, și-a anunțat oficial despărțirea de formația Warta Poznan, după ce contractul său a ajuns la final, iar presa din Polonia susține că vicecampioana României este favorită acum pentru semnătura sa.

Robert Ivanov ar putea fi primul transfer realizat de FCSB în această vară

"Despre Robert Ivanov s-a scris că ar putea rămâne în Ekstraklasa, la Lech Poznan sau Legia Varșovia, însă cel mai probabil va merge la FCSB", scriu cei de la Transfery.

Mai mult, publicația Glos Wielkopolski susține că Robert Ivanov negociază cu FCSB un contract anual uriaș, în valoare de 360.000 de euro, adică 30.000 de euro pe lună. La acest moment, doar Florinel Coman încasează această sumă la formația patronată de Gigi Becali.

"Totuși, recent au apărut informații potrivit cărora Ivanov ar vea oferta și din liga a doua a Germaniei", au adăugat polonezii.

Robert Ivanov are 1.97m și este un titular obișnuit în naționala Finlandei, alături de care a participat inclusiv la EURO 2020. Stoperul a crescut în țara natală, unde a evoluat pentru LPS, FC Myllypuro, FC Viikingit și FC Honka, iar ultimele trei sezoane le-a petrecut în Polonia, la Warta Poznan.

32 de meciuri a strâns Robert Ivanov în ultimul sezon la Warta Poznan. A marcat un gol și a încasat patru cartonașe galbene

750.000 de euro este cota de piață a finlandezului, potrivit Transfermarkt

Gigi Becali: ”Vom aduce cinci fotbaliști”

La prima sa apariție publică după meciul cu Rapid, pierdut cu 1-5, Gigi Becali a anunțat lista de transferuri pentru perioada de mercato din vară.

„Negociem cu mai mulți jucători, vedem, analizăm. N-au intrat zilele în sac. Avem destul de mult timp, așa că nu are rost să ne hazardăm. Am dat vreo șapte afară acum. Vii la Steaua (n.r. - FCSB)... eu nu mai fac contracte. Un an! Plus încă trei ani, doi ani, patru ani. Nu-mi place de tine, pleci! Omrani, un an, acasă!

E bun? Merge mai departe cu FCSB. Asta o să facem, noi nu suntem la Farul. Dacă-l aveam pe Hagi, nu era o problemă. Dar cine poate să facă așa? Hagi din nefotbaliști îi face fotbaliști. La noi, în loc să crească, mai scad puțin.

Nu aducem șapte, n-are rost să aducem șapte. O să aducem doi fundași centrali, poate doi mijlocași și un atacant. Deci cinci fotbaliști! Atac, din ce văd eu, ca să întărim echipa”, a spus Gigi Becali.