FCSB, aproape de lovitura iernii! Un titular este dorit în campionatul Germaniei + cât oferă nemții 

Recent, Gigi Becali (64 ani) a confirmat că a primit o ofertă pentru Andrei Cordea (23 ani) din partea unui club din SUA. Patronul FCSB-ului a cerut 5 milioane de euro pentru jucătorul său, iar acum așteaptă răspunsul echipei din MLS.

„Cu Cordea, să vedem ce va fi. De la americani sunt şanse. Am dat o hârtie, să vedem ce va fi”, a declarat Gigi Becali pentru AS.ro

FCSB, ofertă de 3 milioane de euro pentru Andrei Cordea

Pe lângă clubul din SUA, FCSB a mai primit o ofertă de 3 milioane de euro pentru Andrei Cordea din partea lui Augsburg, potrivit Fanatik. Conform aceleiași surse, Gigi Becali nu este mulțumit de această sumă și ar dori cele 5 milioane de euro pe care le solicită în schimbul jucătorului, chiar dacă este îndemnat de cei din club să accepte tranzacția.

„Crește și cota lui David Miculescu, am văzut valoarea lui. Și cota lui Olaru, și am avut o ofertă pe Cordea. Cică 2 milioane, pleacă, mă, de aici! Am avut și pe Edjouma ofertă. Tot ce este bani, vând. Așa fac, cumpăr și vând”, a declarat Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport pe PRO Arena.

În prezent, după 15 etape, Augsburg ocupă locul 14 în Bundesliga, cu 15 puncte. Iar lotul nemților este evaluat de Transfermarkt la aproape 100 de milioane de euro, față de cele 35 de milioane de euro la care este cotat FCSB-ul.