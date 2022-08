"Vor mai veni doi-trei jucători pentru că m-a impresionat treaba asta cu suporterii. Aduc un atacant și un fundaș central deoarece avem doar doi fundași centrali", a anunțat recent Gigi Becali. Conform surselor Sport.ro, FCSB ar fi interesată de trasferul lui Victor Dican, stoperul lui FC Botoșani, ocupanta locul al treilea în SuperLiga.

"Alo, am greșit? Ești fotbalist sau ești inginer, copile?"



Tânărul fotbalist ar fi pe placul patronului Gigi Becali, datorită fizicului său (192cm, 82 kg), jocului aerian foarte bun, al potețialului de creștere în valoare și al vârstei (21 ani). "Dican e mai bun ca Racovițan. Are școală. În primul rând am vorbit cu el și cu părinții lui, e un copil înscris la două facultăți și mi-au căzut toate siguranțele. Eu l-am sunat seara și el mi-a zis că învață, că are un proiect mâine. 'Alo, am greșit? Ești fotbalist sau ești inginer, copile?'. Gata, e al meu! Vine la mine și la anul zboară! Lumea îl știe, dar îl știe puțin", îl caracteriza Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, la momentul transferului.

Celea, Meleke și Ninaj, variantele de rezervă

Pe lista FCSB, se mai găsesc Daniel Celea (27 ani / Chindia Târgoviște / 188cm), Ulrich Meleke (23 ani / FC Voluntari / 184cm) și Branislav Ninaj (28 ani / Sepsi OSK / 192cm), după ce Grigore Turda (25 ani / CFR Argeș / 189cm) s-a accidentat, a fost operat și va lipsi până la finalul anului.

În această perioadă de mercato, FCSB i-a mai transferat pe Vadim Rață (FC Voluntari / 300.000 de euro), Eduard Rădăslăvescu (FCV Farul / 1 milion de euro), Radu Boboc (FCV Farul / 400.000 de euro), Marco Dulca (Chindia / 250.000 de euro), David Miculescu (UTA Arad / 1.7 milioane de euro), Bogdan Rusu (CS Mioveni / 200.000 euro), Joonas Tamm (Vorskla Poltava / liber de contract), Joyskim Dawa (FC Botoșani / 400.000 euro) și Rachid Bouhenna (CFR Cluj / liber de contract).

FCSB a rămas cu doar doi stoperi de meserie

Trupa din Berceni poate conta momentan doar pe doi fundași centrali de meserie, Joonas Tamm și Joyskim Dawa, după ce Iulian Cristea s-a accidentat grav, în timpul meciului naționalei cu Muntenegru din Nations League, și va lipsi mai multe luni de pe teren. De asemenea, Rachid Bouhenna a căzut în dizgrația patronului și, cel mai probabil, i se va propune rezilierea contractului. În centrul defensivei mai pot evolua, la nevoie, Denis Haruț, Malcom Edjouma, Ovidiu Popescu (accidentat, ruptură a ligamentelor încrucișate), Florin Achim și Marco Dulca, dar cu un randament imprevizibil.

Dican, spre FCSB, după modelul Miron, Haruț și Dawa



Dican nu ar fi primul fundaș central care face pasul către un club mai important, după ce s-a afirmat la Botoșani. După evoluții excelente în Moldova, clubul lui Valeriu Iftime i-a vândut pe Michael Ngadeu (Slavia Praga / 1.4 milioane de euro), Andrei Burcă (CFR Cluj / 200.000 de euro), Andrei Miron (FCSB / gratis, procente dintr-un stransfer viitor), Andrei Chindriș (Santa Clara / 250.000 de euro), Denis Haruț (FCSB / 660.000 de euro), Ulrich Meleke (CFR Cluj / 250.000 de euro), Bogdan Racovițan (Rakow Czerstochowa / 600.000 de euro) și Joyskim Dawa (FCSB / 350.000 de euro).

În plus, FC Botoșani este unul dintre cluburile de la care FCSB a transferat masiv, în ultimii 10 ani, alături de FCV Farul, Astra Giurgiu, Pandurii sau FC Vaslui, printre jucătorii aduși pe filiera moldavă găsindu-se, în afară de cei menționați mai sus, Olimpiu Moruțan (1.2 milioane de euro), Răzvan Oaidă (700.000 de euro), Cătălin Golofca (400.000 de euro), Aristidis Soiledis (100.000 de euro) sau Mihai Roman I (400.000 de euro).

Junior în Spania, vândut de "U" Cluj cu 100.000 de euro la Botoșani



Victor Dican (21 ani) este născut la Rm. Vâlcea și s-a format la juniorii cluburilor CD Teruel (Spania), Damila Măciuca și SCM Rm. Vâlcea, iar la seniori a jucat la Metalurgistul Cugir (2018-2019), Universitatea Cluj (2019-2022) și FC Botoșani (2022). A ajuns la echipa lui Valeriu iftime, în luna ianuarie a acestui an, pentru suma de 100.000 de euro.

El are șase selecții pentru naționala U21 a României, unde este rival pe post cu Radu Drăgușin (Genoa), Ricardo Farcaș (Siena), Vladimir Screciu (CSU Craiova) și Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa), și este cotat la 550.000 de euro. El este un jucător polivalent, care poate evolua ca fundaș central, închizător și fundaș dreapta. Valeriu Iftime ar cere 500.000 de euro în schimbul său, plus procente dintr-un transfer viitor. În acest sezon, Dican a fost titular în toate cele cinci meciuri jucate de botoșăneni.