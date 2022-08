Roș-albaștrii au pierdut meciul tur, scor 1-2, și trebuie să întoarcă rezultatul în Norvegia pentru a atinge primul obiectiv al sezonului, calificarea în grupele UEFA Europa Conference League. FCSB a acuzat jocul lui Viking de pe Arena Națională, însă unul dintre antrenorii principali ai norvegienilor, Morten Jensen, nu se teme să admită că echipa sa va juca la fel de defensiv în retur.

Totodată, întrebat despre principalul atu al echipei sale, acesta a menționat că absența lui Darius Olaru, care este suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene, este cel mai mare avantaj pentru Viking.

Morten Jensen: „Darius Olaru e cel mai bun fotbalist al vostru!”

Tehnicianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului, pe care nu s-a sfiit să îl numească drept „cel mai bun fotbalist” de la FCSB. Jensen a explicat și forma fizică slabă a echipei sale din turul de pe Arena Națională, motivând că jucătorii s-au sufocat din cauza căldurii de pe stadion.

Întrebat dacă echipa sa va avea o abordare defensivă, antrenorul lui Viking a oferit un exemplu, spunând că dacă FCSB ar juca împotriva Barcelonei ar aborda un stil similar.

„Da, absența lui Olaru e un avantaj, pe lângă gazonul sintetic. E cel mai bun fotbalist al vostru. Acoperă multe zone, e peste tot, are energie, împinge jocul, excelent jucător, mă bucur că nu va fi pe teren.

(n.r. forma fizică slabă) Efectiv din minutul 15 ne-am sufocat. Jucătorii aproape că nu mai puteau să respire, nu prea am mai pățit așa ceva. A fost extrem de cald și nu era deloc aer în stadion, nu e o ventilație foarte bună. A contat și că noi nu suntem obișnuiți să jucăm pe o arenă atât de mare, cu mulți fani și care să și facă o atmosferă cum a fost acolo. Am fost ca și cum am trecut prin infern...

De sufocat nu se mai pune problema să ne sufocăm, dar ca abordare a meciului, noi vom juca la fel. Ne vom apăra și joi pentru că e diferență de valoare între echipe. Steaua (n.r. FCSB) e favorită, e echipa mai bună, nu la fel ar proceda și ea dacă ar juca împotriva Barcelonei? Nu s-ar apăra?”, a declarat Morten Jensen pentru gsp.ro.

Viking - FCSB, joi, ora 20:00, pe PRO TV ȘI VOYO | Meciul se va disputa pe SR-Bank Arena

Meciul se va disputa pe ”cocheta” arenă a celor de Viking, din sudul Norvegiei. SR-Bank Arena are o capacitate de 15,900 de locuri, a fost inaugurată în urmă cu 18 ani și a costat 20 de milioane de euro.

Recordul de asistență pe arena din Stavanger a fost stabilit în 2007, la un meci cu Brann, unde au asistat 16,600 de spectatori, cifră care depășește capacitatea arenei.

Pentru Viking FK ar putea fi prima prezență în grupele unei competiții europene după 15 ani. Ultima oară au fost în Cupa UEFA, în sezonul 2005-2006, când s-au duelat cu AS Monaco, Hamburg, Slavia Praga și CSKA Sofia.