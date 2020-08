FC Arges are planuri mari! Echipa din Trivale a ajuns la al saselea transfer

FC Arges a incheiat un contract cu jucatorul paraguayan Derlis David Meza Colli, de la Petrolul Ploiesti, valabil pe un singur sezon, anunta site-ul oficial al clubului.

Fotbalistul in varsta de 32 de ani detine si cetatenia italiana. El bifat 26 de meciuri si a inscris un singur gol pentru echipa din Ploiesti. Fratele fotbalistului a evoluat tot in Romania, la Universitatea Craiova. El este al saselea jucator transferat de echipa alb-violeta in aceasta perioada de mercato.

Argesenii au mai reusit sa ii transfere pe Georgian Honciu, Mediop Ndiaye, ambii de la Dunarea Calarasi, fundasul Gabi Matei de la Academica Clinceni, mijlocasul Gabriel Deac de la Petrolul Ploiesti şi portarul Alexandru Greab de la Concordia Chiajna.

Derlis David Meza Colli a mei evoluat pentru Cerro Porteno (Paraguay), Atromitos Atena, Ethnikos Pireu, PAS Giannina, Messiniakos (echipe din Grecia), Cesena, Pavia (Italia), Inter Baku, FK Qabala şi Neftci Baku ( Azerbaidjan).