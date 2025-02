După ce a început anul 2025 cu două victorii, Rapid a pierdut în deplasarea de pe terenul celor de la Universitatea Cluj, scor 2-1, după un meci încheiat cu scandal.



Giuleștenii au cerut un penalty pe finalul partidei, dar centralul Adrian Cojocaru nu a arătat punctul cu var. Șumudică nu a putut trece foarte ușor peste eșecul de la Cluj, în urmă căruia Rapid a pierdut contactul cu locurile fruntașe.



Marius Șumudică a tunat la conferința de presă



Pentru Rapid a fost a cincea înfrângere din acest sezon și poate fi depășită de Petrolul, dacă prahovenii vor obține un rezultat pozitiv în deplasarea de pe terenul celor de la Farul Constanța.



„Nu știu dacă e adevărat, dar am auzit că băiatul ăla de la VAR are casă în Cluj. O să mă interesez, nu știu dacă e adevărat. Mai mult de atât, mâine am un meci în care arbitrul de rezervă, Sorin Vădana, care este din Cluj. Nu știu ce se va întâmpla. Aflu, nu știu dacă e adevărat, că tatăl lui, fost arbitru, a fost conducătorul lui U Cluj. Nu știu dacă e adevărat!



Mă, sunt prea multe coincidențe, credeți-mă că sunt prea multe! Ovidiu Hațegan cu un un băiat din Cluj la VAR. Bă, frate, dar nu mai scap de Clujul ăsta, mânca-ți-aș gura ta? Pe unde mă duc, o să ocolesc Clujul, pe cuvântul meu de onoare. Dacă o să plec și eu cu nevastă-mea, cu mașina, o să ocolesc Clujul. O iau pe centură și nu mai intru, pe cuvântul meu de onoare, că mă aștept la orice!



De 17 meciuri, de când sunt la Rapid, eu n-am fost suspendat. Sper să nu mă suspende. M-am dus și la Cojocaru, a zis că 'o să vedem pe imagini'. Păi da, mă, dar pe mine mă lași fără serviciu!”, a spus Marius Șumudică, la conferința de presă.