Fanii lui Dinamo au cedat! Au încercat să oprească autocarul pe autostradă! Detalii de la sedința ținută în benzinărie

În etapa a 20-a a Ligii 1, Dinamo a întâlnit-o pe CS Mioveni. Chiar dacă au deschis scorul, după ce Deian Sorescu (24 ani) a fructificat lovitura de la 11 metri, argeșenii au dat lovitura în minutele de prelungire, prin Sanoh și Rusu, în minutele 90+3 și 90+5.

La finalul partidei, suporterii lui Dinamo și-au pierdut controlul și le-au cerut jucătorilor să renunțe la tricou, motivând că nu merită să poate culorile alb-roșii, dezbrăcându-l pe Sorescu. Însă, furia fanilor din Ștefan cel Mare nu s-a oprit aici. Potrivit gsp, ultrașii au încercat să oprească autocarul echipei chiar pe autostradă, pentru a le cere socoteală din nou jucătorilor. În cele din urmă, Mircea Rednic i-a convins să se întâlnească într-o benzinărie pentru a discuta.

Conform aceleiași surse, suporterii nu-l acuză pe Mircea Rednic pentru lipsa rezultatelor. Aceștia erau mâhniți pentru modul în care jucătorii au tratat finalul meciului și au ratat șansa de a obține un rezultat pozitiv de la Mioveni și au ținut să le reamintească încă o dată fotbaliștilor acest lucru.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe penultimul loc în Liga 1, având 12 puncte după 20 de etape, cu un punct mai mult decat Academica Clinceni.

Mircea Rednic a pus tunurile pe Iliev după eșecul cu CS Mioveni

„Sunt supărat, nu ai voie! La Iliev e a doua greșeală. Sunt niște lucruri elementere, care se învață la copii, nu aveai de ce să ieși. Nu îți poți bate joc de munca unor copii! Chiar nu înțeleg. Ce să le reproșez jucătorilor? Să pierzi după minutul 90, nici măcar un punct să nu iei? Să nu te concentrezi 5 minute la o fază fixă unde aveam talie.

Când se pierde, antrenorul e de vină, dar aici a fost o greșeală individuală. Ce căuta el acolo într-un duel într-un colț de 6 metri? Se repetă aceleași greșeli cu Chindia. Nu e păcat să-ți bați joc de munca colegilor tăi?

A fost un meci foarte greu cu Chindia, s-a depus mult efort, s-a văzut oboseala, dar la experiența pe care o am în echipă, să ajungi în minutul 90 să ai 1-0, să faci greșelile astea... . Noi am pierdut, cei de la Mioveni nu știu ce ocazii au avut.

Nu mă interesează de celelalte echipe, noi am avut trei puncte în mână, cu UTA în minutul 90, cu Rapid în minutul 93, și greșeală de la jucător cu experiență. Dacă greșea unul tânăr mai înțelegeam, dar așa, nu ai voie să faci greșeala asta.

Trebuie să reușim, mai este un singur meci. Sunt trei puncte în joc și trebuie să facem tot ce e posibil să câștigăm. Veneam după o victore, o primă repriză echilibrată, poate un plus pentru Mioveni, dar în repriza a doua am echilibrat jocul, am reușit să înscriem, am avut nu știu câte situații, dar ultima pasă a fost proastă. Aveam și talie, aici nu trebuia să avem o problemă, el trebuia să stea doar pe linia porții.

Tuturor le-am dat șansă, sunt jucători pe care i-am găsit aici. Ați văzut că unii dintre jucătorii pe care i-am adus și-au reziliat? Trebuie să demonstrezi că poți să rămâi aici. Dacă în 45 de minute nu câștigi un duel cu cei de la Mioveni, nu au ce căuta la Dinamo. O să plece cei care nu au demonstrat că merită să fie aici”, a declarat Mircea Rednic la finalul meciului.