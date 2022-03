"Fake news!". Prima reacție după ce Gigi Becali a anunțat că e gata să aducă la FCSB jucători de la Dinamo Kiev și Șahtior

Becali a precizat că, la rugămintea lui Mircea Lucescu, le va permite celor trei jucători să se antreneze cu FCSB, dar și să joace în meciurile oficiale. Ar fi vorba despre mijlocașii Sergiy Sydorchuk (30 de ani), căpitan lui Dinamo Kiev, Taras Stepanenko (32 de ani) și fundașul Sergiy Kryvtsov (31 de ani), ultimii doi de la Șahtior Donețk.

Taras Stepanenko neagă că ar urma să joace la FCSB

La scurt timp după anunțul făcut de Gigi Becali, Taras Stepanenko, jucătorul lui Șahtior, a negat informația pe rețelele sociale.

"Am aflat că mi s-a găsit deja club. Mulțumesc! Nici măcar nu m-au întrebat. PS: Da, este fals", a scris Stepanenko, pe Instagram.

"Informația s-a dovedit a fi un fake", au scris și jurnaliștii ucraineni de la sport.ua, care susțin că Sergiy Sydorchuk, Taras Stepanenko și portarul Andriy Pyatov s-ar fi aflat în vizorul lui FCSB, deși în cazul ultimuia pare a fi vorba de o eroare, având în vedere că Gigi Becali ar fi făcut referire la Sergiy Kryvtsov și nu la experimentatul goalkeeper.

Ce a spus Gigi Becali despre transferurile din Ucraina

Gigi Becali le-a asiguratcondițiile de pregătire juniorilor de la Dinamo Kiev, potrivit PRO TV, pe care i-a găzduit la Berceni, în baza de antrenament a FCSB-ului.

Pe lângă echipa de tineret, trei jucători din echipa națională a Ucrainei urmează să se antreneze alături de FCSB, așa cum a anunțat patronul echipei.

"M-a sunat Mircea Lucescu și m-a rugat dacă avem posibilitatea să găzduin echipa de tineret a lui Dinamo Kiev, dar și trei jucători care să se antreneze la noi, care vor juca în echipa națională a Ucrainei în preliminariile Cupei Mondiale. Am spus 'DA', am zis că nu am pretenții. Este posibil ca favorul ăsta pe care îl am eu să se întoarcă cu un contract de o lună jumătate sau două cu trei jucători de la echipa națională. Căpitanul de la Dinamo Kiev, Sydorchuk, și încă doi jucători de la Shaktar care stau aici în Pipera și de joi se vor antrena cu echipa noastră.

A fost un ajutor dezinteresat, dar acești trei jucători vor să se antreneze cu noi, Mircea așa mi-a spus. Eu l-am întrebat pe MM, dar mi-a zis că nu pot veni la noi, că sunt jucători de milioane de euro. Au zis că vor să se antreneze cu noi, dar nu e mai bine să se antreneze în meci? Și au zis că da, bineînțeles. Nu e mai bun antrenamentul dacă cu joci cu Craiova? Mircea Lucescu mi-a zis că normal. Mâine vine Mircea Lucescu la mine cu băieții ăștia, mergem la bază. Avem deja o clădire nouă unde voiam noi să mutăm echipa noastră. Nu o să mai mutăm noi echipa și intră ei ca oaspeți. Cazare, masă, teren, antrenament, tot-tot. Acolo mai avem 2-300 de persoane, femei, copii, nu am fost pe acolo. Au fost mii care au venit pe acolo. Pe mine nu mă interesează. Nu le dau niciun salariu. Ei la mine se antrenează", a declarat Gigi Becali la DigiSport.