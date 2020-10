EXCLUSIV! Valeriu Iftime, impresionat de noul Dinamo: "Astia sunt din Spania! Vin peste tine, mananca Clujiul si FCSB-ul la pachet, ii ia la micul dejun"

Valeriu Iftime a fost invitat la emisiune Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

O data cu venirea spaniolilor, Dinamo a fost cea mai activa echipa pe piata transferurilor si a adus la club mai multi fotbalisti iberici, unii dintre ei avand meciuri jucate in La Liga. Totusi, echipa este inca in reconstructie si nu a avut pana acum rezultate remarcabile. Dinamo este pe locul 12 in campionat cu 5 puncte, iar in ultima etapa a pierdut in fata lui UTA cu 0-1.

Finantatorul de la FC Botosani, Valeriu Iftime, este impresionat de ce se intampla la Dinamo si crede ca dupa ce echipa se va pune pe picioare, niciun club din Liga 1 nu se va putea bate cu ei.

"Cine joaca cu Dinamo trebuie sa aiba portar bun. UTA a avut un noroc colosal, a zburat portarul din bara in bara. Dar Dinamo daca isi face relatii de joc si trasee, la ce jucatori au, demonteaza orice echipa din Romania, sunt fotbalisti. Sunt ambitiosi si motivati, joaca fotbal. Si eu i-am prins in perioada de inceput. Dar cand platesti 30 de mii de euro salarii, iti e frica, astia sunt din Spania, sa vedeti. Vin peste tine, mananca Clujiul si FCSB-ul la pachet, ii ia la micul dejun", a declarat Valeriu Iftime pentru PRO X.