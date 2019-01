EXCLUSIV! CFR Cluj pierde doi titulari in aceasta iarna! Lovitura pentru Conceicao

CFR Cluj pierde doi jucatori importanti in pauza de iarna.

Cu 6 puncte in fata FCSB in pauza de iarna, CFR Cluj cauta intariri pentru a forta un nou titlu in Liga 1. Antrenorul Antonio Conceicao cauta solutii deoarece sunt sanse mari sa-i piarda pe Mario Camora si Bilel Omrani in perioada urmatoare.

Camora vrea sa plece dupa 7 ani in Gruia, iar Omrani a fost pus pe lista de transferuri, dupa ce patronul a cerut ca echipa sa se autofinanteze. Omrani a fost subiect de telenovela sezonul trecut, cand a fortat o mutare la FCSB.

Conceicao si-a facut deja planul. Vrea jucatori din Liga 1 care cunosc campionatul si nu au nevoie de perioada de acomodare, sustin sursele www.sport.ro.

Prima tinta a portughezului este David Caiado de la Gaz Metan, jucator pe care l-a promovat la Trofense in 2008. CFR se lupta insa cu echipa din Medias, asaltata de Gigi Becali, care l-a luat deja pe Mihai Teja ca antrenor.

In locul lui Teja e favorit sa vina Edi Iordanescu, cel care incearca sa stopeze exodul de jucatori in aceasta iarna. Gaz Metan a impresionat in tur, fiind pe locul 8 in pauza de iarna, la 3 puncte de calificarea in playoff.