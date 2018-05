Eugen Trica revine pe teren la 41 de ani! La ce echipa va juca

Trica, Onofras si Denis Zmeu, toti membri in staff-ul lui Poli Iasi, revin in teren!

Cei trei vor juca pentru Bradul Borca in play-off-ul ligii a 4-a Neamt, anunta site-ul duminicapetarla.ro. La Borca joaca deja alte nume importante din istoria recenta a lui Poli, Ionut Balba si Adrian Ilie.

Trica, 41 de ani, a jucat ultima data pentru Chiajna in sezonul 2010 - 2011. In cariera a trecut pe la Steaua, U Craiova sau CFR Cluj. In nationala Romaniei are 4 meciuri. Ca antrenor, Trica le-a pregatit pe CFR, Juventus Bucuresti, UTA sau Metalul Resita. De la inceputul sezonului e secundul lui Stoican la Poli Iasi.

Foto: Duminica pe Tarla