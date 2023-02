Eugen Neagoe, nervos după Farul - Universitatea Craiova 2-1: „Noi inventăm regulamente! Ne trezim și dăm penalty cum vrem noi!

Farul Constanța a ieșit câștigătoare în runda 24 din campionat. Elevii lui Gică Hagi (58 ani) au învins-o pe Universitatea Craiova, 2-1, la capătul unui meci spectaculos cu numeroase ocazii.

Eugen Neagoe, furios pe decizia lui Andrei Chivulete

În minutul 33, Farul și-a majorat avantajul, după ce Ionuț Larie (36 ani) a înscris de la punctul cu var. Însă, Eugen Neagoe (55 ani) consideră că Andrei Chivulete a greșit când a acordat lovitură de la 11 metri pentru gazde, după ce a consultat VAR-ul. Antrenorul oltenilor este de părere că a fost fault în atac asupra lui Giedrius Arlauskis (35 ani).

„Noi am jucat slab, știu, am văzut, dar să rupi jocul așa, să dai un asemenea penalty, nu am văzut. Noi inventăm regulamente. Ce să pună piedică, atunci când el are mingea? Dacă erau adversarii acolo, ce să facă? Prima dată a dat fault în atac. Eu cred că a fost fault în atac. Ce să mai conteze, dacă noi inventăm regulamente.

Nu trebuie să dăm penalty că vrem noi, că ne trezim noi și dăm penalty cum vrem noi. Eu zic că a fost fault în atac, dar nu mai contează ce zic eu. Ce, la VAR nu s-au mai făcut greșeli? Am văzut penalty-uri clare când s-au dus oamenii la VAR și nu au dat penalty.

Noi știm cât de slab am jucat. Nu aș putea să vă spun foarte multe, am discutat puțin cu jucătorii. O să facem o analiză. Mai erau încă 45 de minute și nu puteam să schimb toată echipa.

Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, să intrăm mai agresivi, lucru pe care nu l-am făcut. Adversarul a plecat în spatele nostru, noi nu am fost atenți să plecăm cu el. Acum nu are niciun rost să intrăm în subiect.

Cu siguranță vom arăta altfel. Mai multe nu pot să vă spun, trebuie să analizăm. Nu este nimic pierdut în acest moment, mai sunt încă 6 etape. Iar după se poate întâmpla orice. Problema este la noi, noi trebuie să ne schimbăm atitudinea, trebuie să intrăm altfel pe teren”, a declarat Eugen Neagoe la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Farul Constanța a revenit pe primul loc, cu 51 de puncte după 24 de etape. În timp ce Universitatea Craiova ocupă poziția a cincea, cu 41 de puncte.