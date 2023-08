Ce a mai avut de zis Nicușor Bancu după Farul - Universitatea Craiova 2-0

Elevii lui Laurențiu Reghecampf au avut o evoluție ștearsă pe fondul unui joc agresiv etalat de formația lui Gică Hagi.

În minutul 17, Louis Munteanu a deschis scorul din pasa lui Grameni. Acelaşi Louis Munteanu a executat perfect o lovitură liberă, în minutul 35, şi a majorat scorul la 2-0. Farul a mai avut o bară în minutul 77, la şutul deviat al lui Sîrbu şi gazdele s-au impus cu 2-0, urcând pe locul 8, cu 9 puncte. Universitatea Craiova rămâne cu 14 puncte şi se află, în continuare, pe locul secund în clasament.

Reacția lui Nicușor Bancu

Nicușor Bancu a subliniat prestația concludentă a adversarei și a recnunoscut că Universitatea a făcut un meci neconcludent.

"Am avut un joc slab. Au meritat victoria cei de la Farul, s-au dăruit mai mult decât noi. Am încercat şi noi, dar nu a fost ziua noastră. Trebuie să strângem rândurile, să vedem ce nu a mers azi, am primit două goluri.

Vreau să arătăm altfel cu FCSB, pentru că altfel o să se termine la fel. Sper să fie doar un accident rezultatul de astăzi şi vreau să fim altă echipă”, a spus Bancu.

Universitatea a suferit prima sa înfrângere din acest sezon. Farul venea după trei înfrângeri consecutive în campionat.