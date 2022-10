Euforia l-a făcut pe Nicolae Dică să dea din casă, după Sepsi OSK - FCSB 0-1 : „Am vrut să tragem de timp!”

FCSB a câștigat cu 1-0 meciul cu Sepsi OSK, din runda a 15-a. Golul care a făcut diferența a fost marcat de Andrea Compagno (26 ani), în minutul 51, dintr-un penalty obținut chiar de el.

Billel Omrani, scos la trecerea timpului

Pentru roș-albaștrii a fost a patra victorie consecutivă, iar acest succes i-a dus pe locul 6, ultimul care duce în playoff. Iar la finalul partidei, euforic fiind, Nicolae Dică (42 ani) a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Billel Omrani (29 ani) pe finalul meciului, după ce francezul intrase la pauză.

„Este a patra victorie, îi felicit pe băieți, doar așa putem face rezultate. Am întâlnit o echipă foarte bună, ne-a pus problemă pe tranziție pozitivă. Pentru cei de afară cred că a fost un meci spectaculos, pentru mine nu.

Târnovanu a făcut o partidă foarte bună în seara aceasta. Glumeam cu el după joc, și din ce îmi aduc aminte și anul trecut a făcut un joc foarte bun aici, îi ziceam să joace mereu aici.

Am vorbti cu el înainte de joc (n.r. cu Billel Omrani), i-am spus că o să fie rezervă. Că e posibil să intre atacant sau în zona laterală. A intrat foarte bine, a reușit să intre în combinații, dar pe final, sincer, am vrut să facem o schimbare să tragem de timp și să îl menajăm”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.

Totodată, antrenorul roș-albaștrilor a dezvăluit că momentul cheie a fost după înfrângerea cu Universitatea Craiova, 1-2, când a avut o discuție serioasă cu Mihai Stoica (57 ani).

„Presiunea nu scade, este un lucru pozitiv că am reușit să ajunge pe locurile de playoff, cu două jocuri mai puțin. Important este să continuăm pe aceeași linie, să legăm aceste victorii. Primul nostru e de a intra în playoff, apoi urmează lupta pentru câștigarea campionatului.

Eu nu mă gândesc la oamenii care mă critică. Normal că nu sunt momente bune când ești criticat. Eu întotdeauna sunt focusat pe ce am eu de făcut. După meciul de la Craiova am avut o discuție cu MM, l-am întrebat dacă are încredere că putem redresa corabia, mi-a zis că da. Și am văzut încredera pe care a arătat-o echipei”, a precizat Nicolae Dică.