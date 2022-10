Tehnicianul a lăsat de înțeles că nu ”ține de scaun” la FCSB și că este dispus să plece în cazul în care oficialii clubului nu sunt mulțumiți de el.

Nicolae Dică: ”Muncesc zi și noapte, de dimineață până seara”

„La mine e ușor să vorbești, știe și patronul echipei, i-am spus acest lucru, când nu are încredere în ceea ce fac eu, vorbim și ne despărțim prietenește. Nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere, tot ce fac, fac cu pasiune. Când am venit aici, am făcut-o din pasiune și din ambiție, am văzut de atăția ani de când am plecat, din 2018, că echipa nu s-a mai calificat în grupe și ne eliminau echipe din Armenia, Kazakhstan sau de unde mai erau. Am zis: 'chiar așa de jos putem să fim?'

Și când am primit oferta ambiția mea a fost să vin, să reușim să ne calificăm în grupe și am reușit. Când cineva nu mai are încredere în munca depusă la echipă, nu e nicio problemă, ne despărțim prietenește. Când cineva nu e mulțumit de munca mea, vorbim 'face to face'.

Eu muncesc zi și noapte, de dimineața de la 9 până noaptea la 12-1-2 sunt aici, la bază, de multe ori dorm și în bază. Analizez adversarul, fac, pregătesc antrenamentele, ciclul săptămânal și așa mai departe. Nu voi da niciodată în jucători aici”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă.

VIDEO - Nicolae Dică, la conferința de presă

Nicolae Dică a strâns 16 meciuri în acest ”mandat” pe banca celor de la FCSB. A obținut șase victorii, cinci rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Gigi Becali i-a decis soarta lui Nicolae Dică

Chiar dacă omul de afaceri a fost cel care a decis ca majoritatea jucătorilor de bază de la vicecampioana României să rămână ”acasă” pentru meciul cu Silkeborg, este evident că jocul și, mai ales, rezultatul din meciul cu Silkeborg (5-0) nu i-au picat bine.

Becali asigură că ”nu se pune problema” ca Dică să fie demis din funcția de antrenor al celor de la FCSB, chiar dacă antrenorul are doar șase victorii în 16 meciuri și o singură victorie în ultimele opt partide din toate competițiile.

„Dică e ok, dar acum trebuie să vorbesc și cu el, asta e o problemă. Dacă nu joacă echipa nimic trebuie să vedem ce se întâmplă și cine e vinovatul. Nu se pune problema să îl schimb”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV.