"Este maimuta tarii sa-l scot de lesa pe plaja? Sta pe milioane relaxat".Anamaria Prodan, declaratii despre absenta lui Laurentiu Reghecampf

Cuplul Anamaria Prodan - Laurentiu Reghecampf este in centrul atentiei de cateva saptamani, atat pentru declaratiile despre o posibila despartire, cat si pentru posibilitatea revenirii antrenorului la FCSB.

”Sa apar cu Reghe? Pai, trebuie sa-l scot la fereastra ca pe un pensionar sa-l vada postasul ca este in viata cand vine pensia? Pai, am cuiva de demonstrat ceva? Este maimuta tarii sa-l scot de lesa pe plaja sa faca lumea poze cu el? Serios! Nu face bine el ca da un interviu pe an? Si ala cum vrea el?”, a spus Anamaria Prodan pentru digisport.ro.

Impresara a discutat si despre situatia contractuala a lui Laurentiu Reghecampf, lasand de inteles ca sansele de a ajunge la FCSB sunt foarte mici.

”Este in tara, pleaca la discutii afara, se intoarce sta la ferma lui, pescuieste, merge cu Reghe jr la antrenamente, la meci, are o viata linistita departe de circurile din oras. O sa aiba si echipa. Nu sta in ploaie Reghe, sa nu-l planga nimeni. Sta pe milioane relaxat, si nu se uita nici in gura lui Becali, nici in gura oamenilor care clevetesc! E prea mare si destept ca sa-i pese.”, a adaugat aceasta.

Vezi mai multe imagini in GALERIA FOTO de mai jos! sursa foto: Instagram Anamaria Prodan