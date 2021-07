"Schimbările au făcut diferența!" Săndoi, resemnat după înfrângere. Acuze la adresa arbitrajului

Antrenorul Chindiei a recunoscut plusul de valoare al campioanei.

Chindia Targoviste s-a prezentat onorabil pe terenul campioanei României, însă o inspirație a lui Dennis Alibec a făcut diferență, iar băieții pregătiți de Emil Sandoi au plecat fără puncte din ardeal. Totuși, tehnicianul are semne de întrebare cu privire la corectitudinea golului, acuzând un faut la faza premergătoare.

"Că să caracterizez jocul de astăzi zic că au fost două reprize total diferite. O primă repriza în care am avut ceva șanse, am dus mingea bine în banda dar nu am fost inspirați la centrări. E adevărat, în partea secundă schimbările lor au afectat jocul și ne au dominat.

La faza golului am dubiile mele, cred că a fost fault la Popadiuc înainte. Cred că jucătorii care au intrat de pe margine au făcut diferență, repet. Până la urma este o înfrângere, care nu ne convine, nu-mi convine. Suntem totuși la început, dar mă îngrijorează evoluția unor jucători care nu sunt la nivelul de anul trecut.



Dacă stai să te gândești, CFR era favorită, probabil toți oamenii de fotbal se așteptau că ei să câștige cu 1-0. Îmi doream mai mult și sperăm mai mult, chiar dacă am avut un program infernal. Va trebui să abordăm pragmatic campionatul, pentru că ne interesează numai și numai punctele", a spus Emil Săndoi, pentru digisport.

"Este păcat"

Este păcat, ne doare pe toți ceea ce s-a întâmplat în cupele europene. Chiar înainte de meci le-am urat bafta celor de la CFR și sper că vor face în continuare rezultate bune în Europa, exact cum au făcut mai mereu în ultimii ani", a spus Emil Săndoi, pentru sursa citată.