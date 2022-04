Emil Săndoi, debusolat după ce Chindia a ajuns pe loc de baraj: "Niște cadouri de nedescris, nu pot să-mi explic"

"Câinii" lui Dusan Uhrin s-a impus grație golurilor marcate de Vlad Morar și Christian Irobiso, din repriza secundă, iar Dinamo speră acum la salvarea directă, fiind la șase lungimi în spatele poziției 12, ocupată de CS Mioveni.

Emil Săndoi, debusolat după ce Chindia a ajuns pe loc de baraj

La finalul partidei de la Ploiești, Emil Săndoi, antrenorul Chindiei, nu și-a putut explica greșelile din defensiva sa și spune că elevii săi trebuie să lucreze mai mult și la finalizare, având în vedere că târgoviștenii nu au marcat în primele trei etape din play-out.

"În ultima perioadă nu ne priesc meciurile cu Dinamo, au cam avut aceeași desfășurare. Nici nu știu... e cam pentru prima dată când această echipă este pe loc de baraj. Probabil că e o presiune care îi apasă pe jucători. Am început să facem niște cadouri de nedescris, care sunt greu de explicat. A fost un joc dominat de noi, am avut ocaziile mai multe și mai mari. În prima repriză au fost ocaziile lui Popadiuc, Șerban, apoi Iacob, Șerban, Jipa. Cred că am avut o superioritate la numărul de ocazii, de șuturi, dar facem niște greșeli impardonabile. Așa a fost și cu Mioveni, am călcat pe minge, adversarul a avut o execuție foarte bună și a marcat. Morar a trecut acum printre patru sau cinci jucători, ezită să intervină și primim gol. La al doilea gol, e mingea noastră, vrem să verticalizăm, o pierdem, nu ne mai păstrăm nici marcajul, nici la Filip, nici la Irobiso. Sunt niște greșeli pe fază defensivă pe care nu mi le explic pentru că nu le-am mai făcut. Vorbesc de campionatul ăsta. S-au schimbat mulți jucători la noi, dar asta e problema noastră, nu mai avem acea rigurozitate pe faza defensivă. Ne-au lipsit doi jucători azi, e adevărat, Dulca și Florea.

Poziția în care suntem e o poziție delicată. Mai sunt etape până la sfârșit. Și Dinamo speră, e normal să spere. Uitați cât contează aceste trei puncte pe care le-au obținut azi. În etapele viitoare vor juca cu Mioveni, cu FC U Craiova. Totul se joacă până la ultimul fluier.

Nici n-am apucat să ne limpezim cu toții după dușul rece de azi. Va trebui să analizăm greșelile făcute în meciul de azi, să vedem cum le remediem, cum vom fi mai inspirați la finalizare, cum vom reuși să dăm gol. Au trecut trei etape și, chiar dacă am avut ocazii, nu am marcat. Va trebui să fim foarte atenți în continuare", a spus Emil Săndoi.

În urma acestui rezultat, Chindia Târgoviște a coborât pe locul 13, care duce la baraj, cu 19 puncte, la egalitate cu ocupanta poziției 12, ultima care asigură salvarea directă, ocupată de CS Mioveni.

În runda următoare, Chindia Târgoviște va juca pe terenul Academicii Clinceni, formație ca și retrogradată.