Elias Charalambous a vorbit despre transferul lui Florinel Coman în Serie A: ”Sunt foarte fericit pentru el!”

La finalul partidei, Elias Charalambous a mărturisit că nu este mulțumit cu o remiză, însă consideră că partida cu Manchester United și-a lăsat amprenta asupra jucătorilor de la FCSB, care nu au mai putut evolua la capacitate maximă.

”Niciuna dintre echipe nu a avut ocazii clare în prima repriză. Am controlat jocul în general, am avut o posesie mai bună. În repriza secundă, a fost destul de asemănător. Au marcat după una dintre puținele greșeli pe care le-am făcut. După ce am rămas în 10, după ce am avut și un meci foarte dificil la mijlocul săptămânii, meciul cu CFR a devenit mai greu. Nu voi spune niciodată că sunt mulțumit cu un egal, dar la felul în care s-a desfășurat jocul, mai ales că am rămas în zece jucători, un punct este bun.

Ngezana ne-a informat repede și am efectuat schimbarea. Vom vedea mâine care este starea lui.Eram destul de departe la eliminarea lui Tănase. Pe Stoian îl cunoșteam de la Farul. A arătat că are calitate, e clar că ne va ajuta. Trebuie să găsim soluții și la meciul cu Petrolul, asta facem tot timpul.

Suntem fericiți pentru Vali, am mai spus-o, vârsta nu contează în fotbal. Despre Vali, am spus de multe ori, este un exemplu pentru generațiile mai tinere. Dacă te antrenezi în fiecare zi precum Vali Crețu poți ajunge la performanță.

Nu ar fi normal dacă nu ar fi obosiți după meciul cu United, dar au încercat să dea totul, nu am nimic rău de spus despre băieți”, a spus Elias Charalambous la finalul meciului.

De altfel, antrenorul lui FCSB a vorbit și despre un eventual transfer al lui Florinel Coman la Cagliari: ”Bravo! Sunt foarte fericit pentru Florinel (n.r. dacă va ajunge la Cagliari), sunt convins că poate face față la acest nivel”.

