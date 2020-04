El e cel mai inventiv patron din fotbalul romanesc! Iftime are 7 inventii brevetate in domeniul medical

Patronul de la Botosani e doctor in informatica, iar pe timpul lui Ceausescu a lucrat in ministerul energiei.

Pe langa Ongenda, Fabbrini sau Croitoru, Iftime are si alte inventii. Cele 7 inventii brevetate sunt in domeniul medical.

"Am cateva inventii pornind de la un aparat care genera niste impulsuri pentru electro acupuntura. Am facut un detector de ritm cardiac. In fotbal sunteti doctor? In fotbal nu sunt doctor ce e drept", a declarat Valeriu Iftime.

Chindris nu e de vanzare pentru FCSB la pretul propus de Becali - 400 de mii de euro. L-a anuntat deja ca are 2 oferte din strainatate.

"Nu sunt atat de disperat sa cred ca lucrurile se vor inchide ca dupa un atac atomic", a mai spus Iftime.