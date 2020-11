"Nu o sa mai discutam vreodata cu el!" Reactie FURIOASA de la Astra dupa ce Iordanescu a REFUZAT sa mai preia echipa, imediat dupa ce acceptase

Astra Giurgiu l-a anuntat in urma cu cateva zile pe Eugen Neagoe ca fiind noul antrenor al echipei.

Timp de mai bine de o luna de zile, oficialii Astrei au purtat discutii cu Edi Iordanescu pentru a fi noul antrenor al echipei, dupa demiterea lui Bogdan Andone. Iordanescu le-a transmis sefilor de la Astra sa mai astepte, dar a fost prezent in tribuna la cateva din meciurile Astrei, inclusiv la infrangerea din ultima etapa cu Clinceni, scor 0-2.

"A fost o discutie de o luna si jumatate cu Edi, dupa cum stiti sotia lui a nascut. A transmis ca vine dupa ce ii naste sotia, dupa care nu stiu ce s-a intamplat, am primit un mesaj de la el ca nu mai vine. "

"Atat pot sa spun despre asta. Daca am vorbit o luna si jumatate, ce rost are sa mai are? Nici nu o sa mai discutam vreodata cu el. Avem un nou antrenor in care avem mare incredere", a declarat Dani Coman pentru Digi Sport.

Noul antrenor al Astrei, Eugen Neagoe, va debuta pe banca echipei chiar impotriva fostei formatii pe care a antrenat-o, Dinamo.