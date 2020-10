Edi Iordananescu in pericol sa nu mai vina la Astra? Antrenorul a declarat ca a primit oferte si din alte locuri: "Eu am avut discutii"

Sunt cel putin 23 de zile de cand Bogdan Andone a fost inlocuit de pe banca Astrei Giurgiu, dar clubul nu a anuntat deocamdata un nou antrenor principal.

Toate zvonurile il indica pe Edi Iordanescu drept noul antrenor al giurgiuvenilor, insa acesta intarzie sa semneze cu echipa lui Ioan Niculae, din motive ce tin de familie. Edi Iordanescu a declarat ca va da un raspuns concret in urmatoarele 10 zile despre viitorul sau.

"Deocamdata nu pot spune nimic sigur despre Astra. Nu e tot staff-ul meu la Astra, e doar Alexandru Radu, care mi-a fost secund. Dani Coman m-a rugat, el a fost de acord, dar asta nu inseamna ca mi-am dat acordul sa merg acolo."

"Cand te cauta cineva de la clubul de unde ai mai lucrat, inseamna ca ai facut treaba buna. In urmatoarele 10 zile voi oferi un raspuns, astept sa fie totul bine si voi lua o decizie in privinta vietii mele profesionale", a declarat Edi Iordanescu pentru Digi Sport.

Edi Iordanescu a declarat ca a avut o oferta din Arabia Saudita, de la Al Ain, pe care a refuzat-o deoarece era prea departe de familie, in ciuda avantajului financiar.

"Eu am avut discutii, dar nimic sa se concretizeze si am hotarat sa mai astept. Am avut ceva foarte bun de la Al Ain, din Arabia Saudita, era foarte avantajoasa financiar, dar nu am vrut sa-mi las familia."