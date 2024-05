Edgar Ie a ajuns vedetă în Marca: ”Marea înșelătorie a fotbalului modern”

În trei luni, fundașul a prins doar cinci meciuri în tricoul ”roș-albilor” și a fost lăsat în afara lotului în ultima perioadă, iar recent au apărut zvonuri legate de identitatea ta.

Cazul lui Edgar Ie a ajuns în Marca

Cei de la Dinamo ar avea dubii legate de identitatea fundașului și ar suspecta că la Săftica se află de fapt fratele său geamăn, Edelino Ie, după cum a dezvăluit jurnalistul Daniel Șendre pe pagina sa de Facebook.

În această perioadă, oficialii ”câinilor” ar lua în calcul efectuarea unui test ADN. Între timp, subiectul cu Edgar Ie, fost jucător la FC Barcelona, a ajuns și în Spania.

”Marea înșelătorie a fotbalului modern: un fost jucător al Barcelonei a semnat cu Dinamo și fratele său geamăn pretinde că este el”, a fost titlul dat de prestigioasa publicație iberică Marca.

”Dinamo București l-a transferat pe Edgar Ie în februarie, iar trei luni mai târziu au descoperit că cel care joacă în echipa lor este fratele său geamăn Edelino”, au mai scris jurnaliștii spanioli.

Produs de UDI Bissau (2004-2006), AD Oeiras (2006), Sporting CP (2007-2012), Edgar Ie a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Barcelona B, Villarreal B, Belenenses, LOSC Lille, FC Nantes, Trabzonspor, Feyenoord și Bașakșehir.

”Știam despre București că e un oraș frumos în care să locuiești și să joci. Am avut o perioadă în care nu am jucat și oferta asta a însemnat o oportunitate bună pentru mine. E prima dată în viața mea când am văzut fanii venind la hotel înainte de meci să ne susțină, deși situația noastră nu e cea mai bună”, spunea Edgar Ie, într-un interviu acordat pentru PRO TV în luna martie.