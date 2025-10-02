De departe cele mai mari probleme ale roș-albaștrilor sunt în compartimentul defensiv, în principal la nivelul fundașilor laterali, una dintre pozițiile pe care Gigi Becali vrea să aducă întăriri.

Valeriu Iftime l-a propus pe Narcis Ilaș la FCSB

O variantă interesantă pentru roș-albaștri este Narcis Ilaș, fundașul dreapta de la FC Botoșani, care, prin look-ul său, aduce amine de marele Edgar Davids.

Valeriu Iftime a anunțat că este dispus să îl lase pe Narcis Ilaș să meargă în această iarnă la FCSB, însă doar în cazul în care Gigi Becali va veni cu o ofertă bună pentru fundașul dreapta de la FC Botoșani, iar gruparea din Moldova nu se va lupta pentru un loc de play-off.

Iftime susține că nu va renunța la Ilaș dacă FC Botoșani va avea șansa de a ajunge în play-off-ul Superligii României.

”Vedem ce facem cu el, să dea Dumnezeu să îl ţină şi nu sunt împotriva unui transfer al lui dacă va fi o ofertă bună pentru el şi club.

E deschis dialogul cu domnul Becali, aştept oferta şi discutăm, dar nu acum, ci în iarnă. El e un copil care va face pasul la o echipă mai bună decât Botoșaniul, acum depinde ce face Botoșaniul.

Dacă Botoșaniul se luptă la un loc în play-off va fi greu să plece, pentru că am nevoie de un jucător bun acolo”, a spus Valeriu Iftime, conform iamsport.ro.