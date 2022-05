Echipele autohtone produc fotbalul bun pentru bugetele lor, crede un fost antrenor al FCSB. Ce buget a avut trupa lui Becali

Nicolae Dică a comparat bugetele cluburilor din Liga 1 cu cele din Grecia și spune că echipele românești produc un fotbal mult mai bun comparativ cluburile din campionatul Greciei, care au bugete mult mai mari.

Potrivit fostului secund de la națională CFR este echipa cu cel mai mare buget din Liga 1: 10 milioane de euro. Campioana este urmată de FCSB și Universitatea Craiova, ale căror bugete nu depășesc 7-8 milioane de euro fiecare.

„Am fost acum două săptămâni în Grecia, am fost la meci, AEK-PAOK, un derby, se băteau pentru locul 3. Crede-mă că nu am văzut un nivel ridicat, nu am văzut absolut nimic şi mă gândesc că acolo sunt bugete enorme.

Nu am văzut absolut nimic... am văzut ritm mai bun la noi. Cred că la investiţia pe care o facem noi, avem un nivel cât de cât ok... Când am fost la Juventus, am avut ce să vâd. Nu cred că FCSB a avut buget mai mare de 7-8 milioane de euro, nici Craiova. Poate CFR 10 milioane. Nu are cum să aibă mai mult. CFR cred că a avut un milion pe lună”, a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

Să curgă banii în Giulești! Dan Șucu, noul acționar al Rapidului, anunță buget de 7 milioane de euro și o ”înțeapă” pe CFR

Dan Șucu, omul de afaceri care a devenit noul acționar al clubului Rapid București, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că bugetul echipei va fi de 7 milioane de euro.

„Nu sunt implicat în competiţia sportivă în niciun fel şi nu intenţionez să mă implic, n-am competenţe în care să pot ajuta cu ceva.

Dar în partea organizatorică cam asta fac de vreo 25 de ani. Asta vom face. Ce vom face? Linii de business clare, responsabilităţi clare, obiective clare, bugete... Anul acesta vom avea la dispoziţia echipei şi a clubului ca buget în jur de 7 milioane de euro”, a spus Dan Șucu la conferința de presă - mai multe detalii AICI.