Să curgă banii în Giulești! Dan Șucu, noul acționar al Rapidului, anunță buget de 7 milioane de euro și o ”înțeapă” pe CFR

Dan Șucu, omul de afaceri care a devenit noul acționar al clubului Rapid București, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că bugetul echipei va fi de 7 milioane de euro.

”Sunt două planuri, este planul sportiv pe care Nico (n.r. - Daniel Niculae) îl realizează împreună cu antrenorii şi cu jucătorii pe baza bugetelor pe care le discută împreună cu proprietarii, şi există planul organizaţional.

Sunt două competiţii în Liga 1, nu e doar competiţia pe care o vedem la televizor, cea sportivă. Există şi competiţia organizatorică în spate. Nu sunt implicat în competiţia sportivă în niciun fel şi nu intenţionez să mă implic, n-am competenţe în care să pot ajuta cu ceva.

Dar în partea organizatorică cam asta fac de vreo 25 de ani. Asta vom face. Ce vom face? Linii de business clare, responsabilităţi clare, obiective clare, bugete... Anul acesta vom avea la dispoziţia echipei şi a clubului ca buget în jur de 7 milioane de euro.



Nico trebuie să aibă un traseu foarte clar, în care să ştie ce are anul ăsta, ce are în viitor şi ce are anul următor. Anul ăsta are 7, anul viitor va avea 10, anul următor va avea 14. Şi până la 24 mai e puţin”, a explicat Șucu, aflat la conferința de presă alături de celălalt acționar, Victor Angelescu, și de Daniel Niculae.

Șucu: ”Modelul de business de la CFR îl înţeleg foarte greu sau aproape deloc”

”Modelul de business de la CFR Cluj îl înţeleg foarte greu sau aproape deloc. Pentru că nu e ceva de înţeles din punct de vedere economic. Pe patronul de acolo (n.r. - Nelu Varga) nu l-am întâlnit în afaceri. Probabil că dacă ar fi fost proeminent în direcţia respectivă... Eu nu am auzit de afacerile dânsului.



Copiii m-au rugat să vorbesc cu Nico dacă putem să-l aducem pe Kevin de Bruyne. Dacă CFR a reuşit să ia de cinci ori la rând campionatul, probabil că şi următorii care vor începe vor lua campionatul de 5, 6, 10 ori la rând. Şi următorii ar trebui să fim noi”, a mai declarat Șucu.

Foto: Facebook - FC Rapid București