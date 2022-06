Fotbalistul cu șase titluri de campion în România a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj și s-a declarat entuziasmat de atmosfera pe care o pregătesc fanii nou-promovatei la meciurile din Liga 1.

FC Argeș l-a vrut pe Alex Chipciu

Înainte de a semna cu U Cluj, Chipciu a fost abordat și de FC Argeș, fapt confirmat inclusiv de antrenorul Andrei Prepeliță.

La revenirea în România din cantonamentul efectuat în Austria, Prepeliță a confirmat că au existat discuții atât cu CFR Cluj, cât și cu Alex Chipciu, însă fostul său coleg de la FCSB a preferat să semneze cu "Șepcile Roșii".

"Cu Alex au fost și alte probleme. Am discutat și cu cei de la Cluj, cu el, nu pot să dezvolt foarte mult. Noi am avut o perioadă foarte frumoasă la Steaua, am fost colegi, am câștigat multe trofee și mi-aș fi dorit să vină la noi.

Cred că jucătorii pe care îi avem pe postul acela sunt foarte buni. Avem în vedere alți doi jucători pentru a-i aduce în viitorul apropiat", a spus Andrei Prepeliță.

Alex Chipciu, al șaptelea transfer de la U Cluj

În vârstă de 33 de ani, Chipciu a început fotbalul la Dacia Unirea Brăila, echipa din oraşul său natal, după care şi-a petrecut a doua parte a junioratului la Sporting Piteşti. Ca senior, a evoluat formaţiile FC Braşov, Forex Braşov, Dacia Unirea Brăila, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga şi CFR Cluj.

El are în palmares 7 titluri de campion (3 cu FCSB, 3 cu CFR Cluj şi 1 cu Anderlecht), 1 Cupă a României (cu FCSB), 2 Cupe ale Ligii (FCSB), 2 Supercupe ale României (1 FCSB, 1 CFR Cluj) şi o Supercupă a Belgiei (Anderlecht).

Alexandru Chipciu este este al şaptelea transfer efectuat de ''U'' după revenirea în prima ligă. Universitatea i-a mai adus pe fundaşii Andrei Piţian (Chindia Târgovişte), Marius Briceag (FC Voluntari), Rolandas Baravykas (UTA), atacantul Adrian Bălan (FC Rapid), mijlocaşul Ovidiu Bic (Universitatea Craiova) şi mijlocaşul Florin Purece (Farul Constanţa).