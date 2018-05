Se schimba TOTAL Steaua?! Becali, pregatit pentru REVOLUTIE! Ce modificare URIASA ar putea sa aiba loc din vara

Gigi Becali vrea un nou cutremur in club daca FCSB rateaza titlul pentru al 3-lea an la rand.

Primul pe lista sa in cazul in care Dica se desparte de Steaua: Mircea Rednic. Daca il vrea cu adevarat pe Rednic, Becali va fi obligat sa renunte la unul dintre principiile la care a tinut cu tarie in ultimii ani. Cunoscut drept un antrenor - manager, care se implica in transferuri si vine cu solutii pentru lot, Rednic si-a folosit mereu relatiile pentru achizitii. La Dinamo, i-a adus la costuri reduse pe Antun Palic, Ante Pulic sau Miha Mevlja. Cu totii s-au dovedit mutari inspirate. Rednic ar veni cu aceeasi strategie si la Steaua.

Becali a refuzat in ultimii ani multe oportunitati de transfer. "Nu iau jucatori pe care nu-i cunosc. La atacanti ma pricep, o sa-i iau numai eu si numai din campionatul nostru. La altii nu ma bag, nu stiu alte campionate. Daca erau buni in alte parti, nu-i vedeau alte echipe? Numai la fundasi nu ma pricep, la asta nu ma bag", a spus Becali in trecut.

Singurii doi jucatori adusi in ultimii ani la propunerea exclusiva a altor oameni din club sunt aparatorii Artur Jorge si Bogdan Planici. Numai ultimul s-a dovedit un succes.