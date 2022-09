După o lună și trei săptămâni la FCSB, Nicolae Dică recunoaște: ”Asta e dezamăgirea mea”

Antrenorul de la FCSB recunoaște că este dezamăgit de parcursul modest al echipei sale din campionat și a găsit deja o explicație: programul încărcat al echipei, care a jucat în Conference League, unde a reușit să se califice în grupe.

Nicolae Dică: ”Asta e dezamăgirea mea”

”Singura explicație ar fi că am jucat din 3 în 3 zile și sunt foarte mulți jucători noi. Jucătorii care sunt acum în lot, în afară de Coman, care a mai jucat din 3 în 3 zile... nu mai este niciunul în situația asta. Eu nu vreau să-mi caut un alibi. Trebuia să arătăm mai bine în campionat. Nu maxim de puncte, dar cu siguranță mai multe puncte. Asta e dezamăgirea mea, că nu am reușit să câștigăm jocurile. Am pierdut doar două din nouă, dar nu am câștigat.

Nu reușim să câștigăm doar dacă intrăm pe teren și ne numim Steaua, asta le spun jucătorilor. Am jucat cu West Ham, care are buget de 300-400 de milioane și s-au chinuit cu noi. Le-am pus mari probleme. Asta ce înseamnă, că trebuia să ne bată cu 6-0?”, a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

FCSB are opt puncte și ocupă locul 14, după nouă meciuri. Chiar dacă are cu două partide mai puțin față de majoritatea echipelor din Superliga, vicecampioana nu ar urca foarte mult în clasament dacă va reuși să le câștige.

Cu două victorii, FCSB ar ajunge pe locul nouă, la egalitate de puncte cu FCU Craiova și la trei puncte distanță de play-off.